Bruno Ranellucci, Tutor Consulting: “Premiare le aziende virtuose che rispettano la sicurezza dei lavoratori”

Negli appalti, grazie alle attuali norme, i costi per la sicurezza non possono essere soggetti a ribasso

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - Nell’aggiudicazione di un appalto sarebbe bene tenere conto dei comportamenti passati di un’impresa e assegnare bollini di qualità alle più meritevoli

Torino, 22 febbraio 2024. Negli appalti, grazie alle attuali norme, i costi per la sicurezza non possono essere soggetti a ribasso. Questo significa che prima di proporre un ribasso, un’impresa deve scorporare i costi e gli oneri per la sicurezza e mantenerli inalterati. “Questa è una grande conquista – spiega Bruno Ranellucci, fondatore e Ceo di Tutor Consulting, società di consulenza di Nichelino, in provincia di Torino – nata per tutelare la salute dei lavoratori e per prevenire incidenti che a volte possono anche essere mortali. Purtroppo, però, non tutte le aziende rispettano realmente questa regola e cercano di ridurre l’impatto delle spese per la sicurezza per compensare il ribasso con cui ci si è aggiudicate l’appalto. Per questo sarebbe importante, prima di far vincere una gara di appalto, verificare che le imprese siano certificate e valide. Sarebbe anche importante istituire dei bollini di qualità da assegnare alle aziende più virtuose sul fronte della sicurezza per premiare quelle realtà che hanno dimostrato negli anni di avere sia capacità tecniche che capacità di gestione in sicurezza e un’attenzione particolare per i propri dipendenti o lavoratori”.

Per contrastare, invece, le imprese che non rispettano le normative e mettono a rischio la salute dei propri dipendenti ci vorrebbero maggiori controlli oltre a mettere in atto le sanzioni previste che attualmente vanno da sanzioni di tipo amministrativo a carichi penali all’interdizione dell’attività lavorativa. “Un’impresa – continua Bruno Ranellucci – prima di risparmiare sui costi per la sicurezza dovrebbe calcolare i danni che potrebbero derivare alla sua immagine e alla sua attività in caso di incidenti o infortuni. Che possono essere enormi e portare alla chiusura dell’attività oltre soprattutto a recare danno all’incolumità dei propri lavoratori”.

