Luna piena nei Pesci. Come dentro, fuori: il processo di risveglio

Di: Ilaria Del Curto

Se l’Ariete rappresenta l’inizio di un ciclo, dopo essere passati attraverso le varie tappe del viaggio dello zodiaco, arriviamo alla dodicesima, quella dei Pesci, il capolinea. Qui si raccolgono tutte le esperienze vissute durante il processo e si integra la lezione a livello profondo, per poter accedere ad uno stato di coscienza superiore e al seguente giro di giostra.

Questa super Luna nel segno dei Pesci è una grande lente di ingrandimento che ci mostra quali sono i paradigmi inconsci che ci stanno limitando e dei quali dobbiamo renderci responsabili. Ma non solo, segna anche un momento di potenziale risveglio, di un contatto cosciente con la nostra essenza spirituale e il senso profondo del nostro passaggio sulla Terra.

“Come sopra, sotto”, recita la Legge Ermetica di Corrispondenza e come fuori, dentro, certo. Non c’è nulla di ciò che vedo fuori di me che non corrisponda a qualcosa che è dentro di me. Saturno, il grande Dio del Karma e del Tempo, agente normativo che regola questa dimensione fisica, anch’esso nei Pesci, è congiunto a questa Luna e ci ricorda che i limiti possono trasformarsi in trampolini, se scegliamo di agire il nostro potere e riconoscere nelle varie manifestazioni della nostra vita, il riflesso di schemi interiori inconsci che altrimenti continueranno a dominare la nostra vita.

Il vittimismo e l’evasione sono due delle più grandi tentazioni della Luna nei Pesci, ma con Saturno vicino anche i più riluttanti dovranno fare i conti con sé stessi e decidere che fare, se continuare a coltivare l’illusione o abbracciare la verità della propria essenza creativa.