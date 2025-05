Sul ghiacciaio Adler, nella zona del Rimpfischhorn, a circa 4.000 metri di quota, il soccorso alpino svizzero ha ritrovato i corpi senza vita di almeno cinque sciatori, ancora non identificati. A renderlo noto è la polizia del Cantone Vallese, che in un comunicato ha spiegato le circostanze che hanno portato alla tragica scoperta.

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di alcuni scialpinisti, che durante una salita si sono imbattuti in un dettaglio inquietante: “Hanno avvistato degli sci abbandonati ai piedi di una parete”. A quel punto è stato attivato un elicottero di Air Zermatt, che ha individuato i corpi sul ghiacciaio Adler, in un punto remoto e difficile da raggiungere.

Al momento le autorità non forniscono ulteriori dettagli sull’identità delle vittime. “L’identificazione è in corso”, si legge nella nota della polizia, che conferma anche l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura per fare luce sulle cause della morte.

Restano ancora da chiarire le dinamiche esatte dell'incidente. La zona in cui sono stati rinvenuti i corpi è tra le più impervie dell’arco alpino, soggetta a rapide variazioni meteorologiche e potenzialmente pericolosa per chi pratica scialpinismo estremo.