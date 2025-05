Un grave incidente domestico ha tolto la vita a Mariano Peddio, insegnante di educazione fisica molto stimato a Desulo e Tonara. Il 52enne è caduto da un balcone della sua abitazione, riportando un trauma cranico gravissimo. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, è deceduto in serata nonostante le cure.

Il sindaco di Desulo, Giovanni Melis, ha espresso con parole profonde affidate a un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il dolore della comunità e il legame personale con Mariano:

“E ora chi mi dirà che Carmelo Zappulla era uno dei migliori cantanti al mondo. Chi cercherà di persuadermi che i neomelodici partenopei erano una musica assoluta. Chi mi ricorderà che a fianco dei binari di Montecorte, si poteva trovare la gioia di correre e divertirsi, ma anche le motivazioni per raggiungere traguardi importanti.”

Melis ricorda l’allegria e la passione di Mariano, il suo sorriso sempre presente e il suo impegno costante per la forma fisica e il benessere:

“Ci hai lasciato col ricordo della risata, sempre disegnata sul volto, le tue deduzioni su ogni argomento, la necessità di essere sempre in forma. E di prendere la vita come veniva, però impegnandosi; così con i pesi in palestra, così nel benessere psicofisico.”

Nel commiato si rivolge a chi ha condiviso con lui momenti di gioia e scherzo:

“Ti affido al Kaiser Romeo Frau, che ti aspetta lassù… e lassù ci sarà Giuanni, tuo padre, per il quale l’allegria era la principale regola di vita.”

Il sindaco conclude con un messaggio di vicinanza alla famiglia e agli affetti più cari:

“Oggi Asuai, Desulo e Tonara vivono un giorno tristissimo. Ma avremo la forza di ricordarti sempre col sorriso per quello che ci hai regalato: il verso positivo delle cose. Au revoir Istruttore!”