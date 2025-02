Una decina di morti e almeno sei feriti. È il bilancio della sparatoria avvenuta oggi a Orebro, in Svezia, 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Tra i morti c'è anche l'autore dell'aggressione, che si sarebbe sparato.

Secondo le indagini preliminari, non è terrorismo, l'aggressore avrebbe agito da solo e non ci sarebbe più pericolo per la comunità. Cinque persone sono state portate in ospedale, quattro sono state operate, una è in gravi condizioni ma il numero dei feriti potrebbe aumentare.

La sparatoria è avvenuta alla Risbergska School di Orebro, un campus che accoglie studenti di età superiore ai 20 anni.