Un uomo di 58 anni di Bari è stato denunciato per violenza privata dopo aver tenuto spento il riscaldamento di casa per risparmiare sulla bolletta, costringendo sua moglie a vivere in condizioni di freddo e umidità. La gip del Tribunale locale ha emesso un decreto penale di condanna di 450 euro nei confronti dell'uomo, accusandolo anche di inosservanza degli obblighi di mantenimento.

A riportare la notizia è stata l'emittente televisiva Telenorba. Secondo quanto riportato nella denuncia, la coppia avrebbe litigato a causa del fatto che l'uomo aveva l'abitudine di tenere spento il riscaldamento anche durante i giorni più freddi. Con lo scopo di risparmiare energia, avrebbe sigillato le finestre con lo scotch per evitare correnti d'aria, ma questa soluzione si è rivelata inefficace. Inoltre, nell'accusa si afferma che l'uomo avrebbe limitato l'utilizzo dell'acqua, privando così sua moglie della possibilità di mantenere la propria igiene personale. L'avvocato del 58enne ha presentato opposizione alla decisione del Tribunale.