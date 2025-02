La diffusione sempre più rapida dell'influenza nelle recenti settimane sta creando gravi problemi negli ospedali, dove i pazienti si trovano in attesa al Pronto Soccorso per trovare un letto disponibile nei reparti. Questa situazione è stata evidenziata da Lorenzo Palleschi, presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot), attraverso una nota ufficiale.

"Stiamo osservando un notevole incremento del numero di casi di influenza con complicanze a livello polmonare, sia di tipo interstiziale virale, sia da superinfezione batterica", afferma Palleschi. Maggiormente colpite sono alcune regioni come Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna. "La maggior parte dei Pronto Soccorso delle grandi città sono intasati, con il fenomeno del boarding al proprio interno, per cui i pazienti qui stabilizzati sono in attesa di essere ricoverati in altri reparti; vi sono stati anche alcuni blocchi delle ambulanze", aggiunge.

In sofferenza anche i medici di famiglia. "Studi, ambulatori, visite domiciliari sono di fronte a una grande pressione", afferma Alessandro Rossi, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. "Nonostante l'andamento sia stato più graduale rispetto allo scorso anno con una lenta ascesa, i numeri oggi mostrano un'alta incidenza che porta la medicina generale a essere al centro delle richieste dei pazienti".