La sanità pubblica in Valle d'Aosta sta attualmente indagando su un medico per il suo intervento in ospedale al fine di salvare la vita alla sua gattina, Athena. L'animale domestico, come riporta TgCom24, si trovava in condizioni critiche, tra "fratture posteriori, distacco di almeno uno dei due polmoni con un sospetto pneumotorace e possibili lesioni degli organi interni", dopo essere caduto dal tetto di un condominio alto sei piani e il medico, responsabile della sezione di Radiologia e Neuroradiologia interventistica presso l'ospedale regionale Parini di Aosta, ha scelto di sottoporre Athena a una Tac e a un drenaggio. In risposta alle indagini avviate dall'Usl, il medico ha inviato una lettera dichiarandosi disponibile a coprire eventuali danni economici causati.

"Di professione faccio il radiologo interventista e sapevo di poterla salvare solo con un tempestivo intervento. In un momento in cui le tre Tac non erano in orario di servizio, dopo le 20 del giorno lunedì 27 gennaio, quando gli esami programmati per la giornata sono terminati e tutte le macchine diagnostiche sono in attesa di eseguire eventuali esami urgenti, verificato non vi fossero pazienti e, ovviamente, non in timbratura, ho deciso di verificare quali fossero le sue condizioni e cosa potessi eventualmente fare per salvarla", ha spiegato il medico.

"Le ho fatto un esame radiologico di pochi secondi utilizzando una delle tre Tac e, valutata così la gravità delle condizioni del pneumotorace, ho poi eseguito il drenaggio, permettendole finalmente e immediatamente di respirare. E da quel momento la gatta ha ripreso a respirare e si è gradualmente ripresa", ha concluso.