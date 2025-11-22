Il traffico aereo civile e militare all’aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi, è stato momentaneamente sospeso a causa della segnalazione di più droni nella zona.

“I mezzi di difesa anti-droni sono pronti a intervenire. Sul posto sono presenti anche la polizia e la Royal Netherlands Marechaussee (KMar). Sono in corso ulteriori indagini e prenderemo provvedimenti laddove necessario”, ha scritto su X Ruben Brekelmans, portavoce dello scalo.

Le autorità hanno attivato tutte le misure di sicurezza necessarie per contenere il rischio e garantire la protezione dei voli e dei passeggeri, mentre le indagini cercano di chiarire l’origine e l’intento dei droni avvistati.