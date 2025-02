Oggi, 5 febbraio, è il World Nutella Day, occasione speciale per onorare la celebre crema spalmabile, ed stato ideato nel 2007 dalla blogger Sara Rosso con l'intento di unire la comunità mondiale e celebrare la passione per questa celebre crema attraverso i social media.

Una curiosità storica che riguarda la Nutella è che le nocciole, sebbene ora rappresentino uno degli ingredienti principali, non facevano parte della ricetta originale. Furono aggiunte dopo la Seconda Guerra Mondiale per compensare la scarsità di cacao dell'epoca. Ferrero, proveniente da un piccolo paesino piemontese, trasformò questa sfida in un'opportunità, combinando nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile per creare una pasta dolce, precursore del Nutella che oggi conosciamo.

La produzione dei primi barattoli di Nutella come la conosciamo oggi cominciò nel 1964, segnando l'inizio di una storia di successo duratura. Da allora sono trascorsi 61 anni, durante i quali Nutella è diventata un'icona globale amata in oltre 170 Paesi, partendo da Alba, in Piemonte.