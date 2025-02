Il corpo mummificato di una anziana di 96 anni è stato rinvenuto in una casa a Comiso, in provincia di Ragusa, dove la donna abitava con il figlio, un infermiere 58enne dell'ospedale locale. La scoperta choc è avvenuta durante un intervento della polizia, chiamata per un presunto furto in casa. I poliziotti hanno identificato il proprietario dell'appartamento, un uomo di 58 anni. Durante l'ispezione della dimora, il cadavere della donna di 96 anni è stato trovato in una camera da letto, in uno stato avanzato di decomposizione.

Il figlio della defunta aveva segnalato alla polizia di aver sentito rumori sospetti in casa sua e di temere la presenza di ladri, ma le forze dell'ordine, hanno in questo modo scoperto il cadavere di una donna nella dimora.

Si è poi scoperto che la vittima era la madre dell'uomo, deceduta per cause naturali nel marzo del 2023, come confermato dal medico legale. L'uomo è stato accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata e denunciato alla Procura di Ragusa.

Precedentemente, avrebbe mentito ai vicini dicendo che la madre si trovava presso una struttura per anziani o ricoverata in ospedale. I cattivi odori avvertiti mesi prima sono stati attribuiti erroneamente a bagni chimici di un'impresa edile nella zona, mentre in realtà il corpo della donna giaceva nella camera da letto al piano terra dell'abitazione.