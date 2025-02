Il piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per trasferire i palestinesi da Gaza è stato definito come "molto buono" dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

Secondo Netanyahu, questa proposta rappresenta la prima idea innovativa degli ultimi anni e potrebbe avere un impatto significativo su Gaza. In un'intervista rilasciata a Fox News prima del suo ritorno da Washington, Netanyahu ha sottolineato che non si tratta di uno sfratto forzato o di una pulizia etnica. Egli ha suggerito che, considerando come molti definiscano Gaza una prigione a cielo aperto, non ha senso tenere la popolazione confinata.

Netanyahu ha inoltre dichiarato che i cittadini di Gaza potranno fare ritorno alle loro case dopo la ricostruzione, a condizione che rifiutino il terrorismo.