Kate Middleton ha annunciato che il cancro "è in remissione", durante una visita all'ospedale di Londra. La principessa ha rivelato la notizia basandosi sul parere dei medici, dopo aver affrontato un duro ciclo di chemioterapia nei mesi precedenti. In una dichiarazione condivisa sull'account ufficiale di Kensington Palace e firmata 'C' per Catherine, ha anche espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto da lei e dal principe William.

"È un sollievo che il cancro sia ora in remissione e resto concentrata sulla ripresa", ha detto Kate. E ancora: "I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno silenziosamente camminato al franco di William e me mentre affrontavamo tutto".

Kate ha fatto visita al Royal Marsden Hospital per esprimere la sua gratitudine al personale medico che l'ha assistita durante il suo percorso di cura contro il cancro. Questa è la prima volta che viene menzionato il nome dell'ospedale dove ha affrontato il trattamento chemioterapico conclusosi nel settembre scorso.

"La principessa ha voluto intraprendere la visita per mostrare la sua gratitudine all'incredibile squadra, ma anche per mettere in evidenza le cure e i trattamenti leader a livello mondiale forniti dal Marsden", ha riferito un portavoce di Kensington Palace.

Lo scorso marzo la principessa di Galles annunciò di avere un cancro e di avere iniziato la chemioterapia, concludendolo lo scorso 9 settembre e dando l'annuncio attraverso un videomessaggio, girato dal videomaker Will Warr in un contesto familiare, insieme al principe William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis.