“Sono stati un paio di mesi incredibilmente duri per tutta la nostra famiglia, ho avuto un team medico fantastico che si è preso cura di me e di cui sono molto grata. A gennaio ho subito un’importante operazione all’addome e in quel momento la mia situazione sembrava escludere il cancro. L’operazione era andata bene. Tuttavia gli esami a seguito dell’operazione hanno rivelato che il cancro era presente”.

Comincia così l’annuncio di Kate Middleton, che ha parlato pubblicamente della sua malattia attraverso un video.

I lunghi capelli composti, la serenità e l’eleganza che la contraddistinguono sempre presenti, nonostante il duro momento che lei e la sua famiglia stanno affrontando.

“A quel punto il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono ai primi stadi della terapia – ha spiegato la principessa del Galles - Ovviamente è stato un enorme shock, io e William stiamo facendo tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa privatamente nell’interesse della nostra famiglia. Come potete immaginare ci è voluto del tempo, ho avuto bisogno di tempo per riprendermi dall’intervento e poter iniziare la terapia”.

Dopo un lungo sospiro di sollievo, la dolcissima Kate ha parlato dell’aspetto forse più difficile di questa situazione, “Ma, cosa più importante, abbiamo avuto bisogno di tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato a loro e che li rassicurasse del fatto che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando ogni giorno più forte focalizzandomi sulle cose che mi aiutano a guarire nella mente, nel corpo e nello spirito”.

La principessa ha parlato anche dell’amatissimo marito, “Avere William al mio fianco è grande fonte di conforto e rassicurazione, come lo è l’amore, il supporto e la gentilezza che mi è stata dimostrata da tanti di voi. Significa molto per entrambi”.

Poi Kate Middleton si è rivolta al suo pubblico, “Speriamo che capiate che come famiglia abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy mentre completo la mia terapia. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare a farlo quando ne sarò in grado. Per ora, però, devo concentrarmi su un recupero completo – Infine a chi, come lei, sta affrontando un momento difficile in merito alla salute - In questo momento sto anche pensando a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro, a tutti coloro che stanno affrontando questa malattia, in qualsiasi forma, per favore non perdete la fede o la speranza, non siete soli”, ha concluso.

Dopo il suo annuncio, il principe Harry, fratello di William, e sua moglie Meghan, rispettivamente Duca e la Duchessa di Sussex, hanno inviato gli auguri di “salute e guarigione” a Kate Middleton.