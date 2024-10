Kate Middleton ha concluso il trattamento di chemioterapia e "con sollievo" annuncia di essere avviata verso la guarigione dal cancro. Lo fa oggi 9 settembre 2024 con un videomessaggio, girato dal videomaker Will Warr in un contesto familiare, insieme al principe William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

In sottofondo la voce della principessa racconta quanto gli ultimi nove mesi siano stati duri non solo per lei, ma anche per i suoi cari. "Il percorso verso la guarigione e il recupero è lungo", chiarisce ma inizia una nuova fase in cui tornerà a lavorare e a vivere con "rinnovato senso di speranza".

Era marzo quando la principessa di Galles aveva annunciato di avere un cancro e di avere iniziato la chemioterapia. Lo faceva anche quella volta con un videomessaggio, dopo settimane di illazioni sulla sua salute. Proprio nei primi giorni del 2024, infatti, si era sottoposta a un intervento all'addome a Londra: da allora la principessa non era più apparsa in pubblico e in tutto il mondo ci si chiedeva per quale motivo fosse stata operata e se ci fossero state delle complicazioni.

Nel video di marzo, girato nel giardino di Adelaide Cottage a Windsor, Kate Middleton rivelava che la diagnosi era stata "un enorme shock". "A gennaio - raccontava - ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento".

Dopo quel videomessaggio, in cui chiedeva tempo e privacy, è tornata a occuparsi della sua salute e, come accadeva da gennaio, non si è più mostrata in pubblico fino a giugno. L'occasione è stata il Trooping the Colour, ossia la cerimonia con cui si festeggia il compleanno del sovrano. Abito bianco con dettagli neri, Kate aveva assistito alla cerimonia e poi salutato i britannici dal balcone di Buckingham Palace insieme al resto della famiglia.

In seguito ha voluto onorare la tradizione di premiare il vincitore del torneo maschile di Wimbledon: a luglio, sfoggiando un abito viola, ha assistito alla finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz insieme alla figlia Charlotte e ha poi consegnato la coppa al tennista spagnolo.

''Ora che l'estate volge al termine, non posso spiegare che sollievo sia aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia'', inizia così il videomessaggio con cui la principessa del Galles ha annunciato di aver terminato le cure che le erano state prescritte per il tumore diagnosticatole. ''Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute'', ha spiegato Kate Middleton.

''Il percorso della malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine'', ha proseguito. ''Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, porta una nuova prospettiva su ogni cosa'', ha spiegato. Citando il marito, Kate ha raccontato che ''questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici, ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene''.

La principessa del Galles ha poi annunciato la sua intenzione di riprendere presto i suoi impegni pubblici. ''Non vedo l'ora di tornare al lavoro e di riprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita'', ha spiegato. ''William e io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l'empatia e la compassione di tutti mi hanno colpita profondamente', ha sottolineato.

Il messaggio di Kate si è concluso con un pensiero rivolto ai malati di tumore. ''A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli".