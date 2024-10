Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Il messaggio video in cui Kate Middleton ha affermato di avere un tumore e di sottoporsi a una chemioterapia preventiva, "è stata una uscita necessaria altrimenti non l'avrebbero mai lasciata in pace. Lei è un personaggio pubblico, ma ha diritto a curarsi in serenità, quello che questo 'outing' rimanda è la forza di una donna che parlando anche ad altre donne comunica come ha trasformato le sofferenze, la paura e il disorientamento in un messaggio positivo: non siete soli e non si vince da soli, ma dovere avere speranza". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Elisabetta Iannelli, avvocata, vicepresidente di Aimac, l’Associazione italiana dei malati di cancro e segretaria generale di Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia), intervenendo sul contenuto del messaggio della principessa di Galles che ha scelto di rendere pubblica la sua malattia.

"Kate ha avuto la capacità di cambiare la narrazione sulla sua malattia - continua Iannelli - ha precisato che ha dovuto elaborare, trovare il modo di parlare ai proprio bambini ancora piccoli ed esposti anche loro alla malattia della madre. E poi ha ricordato il ruolo fondamentale del marito, il caregiver, e questo mi sembra un riconoscimento. E' molto bello il fatto che abbia concluso questo sofferta uscita pubblica con un forte messaggio di speranza. Credo - conclude la vicepresidente di Aimac - che in tante donne che stanno passando le stesse sofferenze ci sia una immedesimazione che potrà aiutarle".