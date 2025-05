A poche ore dalla cerimonia di chiusura del 78° Festival di Cannes, la città e i comuni limitrofi come Antibes sono da ore senza elettricità. Un blackout esteso ha mandato in tilt negozi, ristoranti e hotel, proprio mentre la Croisette è affollata di turisti e ospiti del festival. Le proiezioni nelle sale fuori dal Palais sono state interrotte, mentre il centro nevralgico della manifestazione resiste grazie a un generatore autonomo.

“Un’interruzione di corrente ha colpito attualmente la città di Cannes e i suoi dintorni. Fino ad ora, la causa del guasto non è stata ancora identificata e sforzi per risolvere il problema sono in corso”, ha comunicato il Festival. “Il Palais des Festivals – dice una nota – è passato a un’alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali”.

Secondo Nice-Matin, il blackout sarebbe legato a due atti dolosi: un incendio nella notte ha danneggiato una centralina a Tanneron, nel Var, e un pilone elettrico è stato segato vicino al lago di Saint-Cassien. Rte segnala 160mila utenze ancora senza corrente.

Nel frattempo, l’Italia rischia di restare fuori dal palmarès. Per Fuori di Mario Martone, nessuna convocazione ufficiale è arrivata, come richiesto dal protocollo per i premiati.