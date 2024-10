È morta dopo alcune ore di agonia in seguito all’aggressione del cane rottweiler di suo fratello. La tragedia si è consumata in provincia di Imperia e la notizia è stata riportata da leggo.

La donna, 53 anni, ha perso la vita per le gravi ferite riportate alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia.

Ricoverata in condizioni gravissime presso l’ospedale Santa Corona in provincia di Savona, i sanitari hanno fatto il possibile per salvarle la vita ma le lesioni erano troppo estese e critiche.

La terribile aggressione è avvenuta mentre la 53enne accudiva il cane di suo fratello che si si trovava in vacanza.

L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla della donna. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della drammatica vicenda.

Per permettere i soccorsi, i carabinieri, giunti sul posto, sono stati costretti a sparare all’animale, ferendolo. Secondo quanto riporta Leggo, il rottweiler potrebbe essere abbattuto.