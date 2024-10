Una donna è stata aggredita da un cane di razza pastore tedesco nei pressi di piazza Repubblica.

È successo qualche giorno fa, ma la Polizia locale ne ha dato oggi notizia. Come raccontato dagli agenti, la donna, una 45enne cagliaritana, mentre si dirigeva verso via Scano, all'altezza dell'istituto Dettori, ha incrociato un cane di grossa taglia condotto da un cittadino di nazionalità cinese di 60 anni. L'aggressione, secondo quanto raccontato, è stata immediata e il suo conduttore non è stato in grado di contenere l'aggressività dell'animale.

La malcapitata è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Marino: ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. Sul posto è intervenuta la Sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Locale che ha provveduto a identificare il conduttore del cane. Il cittadino cinese si trovava in stato confusionale e non parlava italiano. Per questo e poiché non risultava proprietario dell'animale, si è reso necessario l'intervento di un interprete reperito durante la notte per chiarire la sua posizione.

Il cane addestrato alla difesa personale era intestato ad un cinese deceduto qualche anno fa. Attraverso indagini successive, gli agenti sono giunti al domicilio dell'extracomunitario, dove il cane è stato condotto ed è segnalato all'autorità sanitaria.