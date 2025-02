Un neonato di pochi mesi è stato gravemente ferito dopo essere stato morso dal cane di famiglia. L’incidente è avvenuto a Firenze nel pomeriggio oggi, venerdì 21 febbraio, e le condizioni del bambino sono apparse subito gravi.

Secondo le prime informazioni, al momento dell'aggressione i genitori erano entrambi presenti e hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari, intervenuti sul posto, hanno stabilizzato il piccolo prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe stato soccorso, in codice giallo, anche un 24enne, che è stato portato al policlinico di Careggi. La Polizia ha avviato le indagini.

Intanto, questa aggressione ci porta all'episodio avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli, dove una bambina di 9 mesi che, secondo la versione del padre indagato per omicidio colposo, sarebbe stata azzannata e uccisa dal pitbull di famiglia mentre dormiva.

Una tragedia con tanti lati ancora oscuri. Al momento del primo esame, non sono state rilevate tracce di sangue sul muso del pitbull, ma è stata trovata una piccola macchia di sangue su un altro cane sempre della famiglia. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dai veterinari e i risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.