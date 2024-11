Fiori bianchi adornano le bare mentre una folla commossa si è riunita fin dal primo pomeriggio fuori dalla chiesa della Beata Vergine di Valverde, a Iglesias, per rendere l'estremo omaggio ad Aurora Marcia e Riccardo Lai, giovani fidanzati di 17 anni deceduti in un tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 130, vicino alla città. La comunità, profondamente colpita dalla tragedia, si è stretta intorno alle famiglie dei giovani.

Il sindaco Mauro Usai ha dichiarato il lutto cittadino per oggi, con la chiusura delle scuole medie e superiori e le bandiere a mezz'asta negli uffici pubblici. Vista l'inadeguatezza della chiesa a ospitare tutti, la messa è stata celebrata all'aperto dall'arcivescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio, il quale ha sottolineato nell'omelia il tema della perdita, facendo riferimento alla resurrezione di Lazzaro da parte di Gesù dopo quattro giorni.

Al termine del funerale, gli amici delle vittime hanno salutato Aurora e Riccardo con il rombo di numerosi scooter e moto, lanciando palloncini bianchi in cielo. In città, sui monumenti funebri, si possono leggere i messaggi di cordoglio dei parenti, compagni di scuola e di chiunque li conoscesse. Il sindaco Usai, al termine dei riti funebri, ha dichiarato: "Le famiglie ricevano la mia vicinanza e il mio abbraccio fraterno. È stato un momento toccante che ci ha permesso di unirci come comunità."