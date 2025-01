La Regione Sardegna, insieme all'assessore dell'industria Emanuele Cani, ha deciso di richiedere ufficialmente un incontro al ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, riguardante la situazione critica della Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis Iglesiente.

Questa richiesta di incontro non sarà l'unica che raggiungerà il ministro. Anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil, attraverso le loro sedi nazionali, invieranno una richiesta per la convocazione di un tavolo nazionale e per la riunione del tavolo tecnico di controllo previsto dagli accordi per il rilancio dello stabilimento.

Queste decisioni sono state prese durante la riunione a Cagliari tra i rappresentanti dei lavoratori e l'assessore Cani per valutare la situazione attuale. Fiom-Cgil, Fsm-Cisl e Uilm hanno confermato quanto dichiarato questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento di produzione di alluminio primario durante l'assemblea dei lavoratori.

"Serve una svolta alla vertenza - è in sintesi la loro posizione - Se la Sider Alloys non è stata in grado, in 7 anni, di riavviare le produzioni allora bisogna trarne le conseguenze verificando anche eventualmente la possibilità che arrivi un nuovo investitore. Il tempo è finito. E anche la pazienza dei lavoratori".