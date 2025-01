Un doppio intervento sulle condotte idriche interesserà il Cagliaritano e il Sassarese il prossimo giovedì 9 gennaio. Nel sud Sardegna, i tecnici dell'Ente Acque della Sardegna hanno programmato lavori di manutenzione sulla condotta che trasporta acqua grezza dall'invaso del Mulargia al potabilizzatore di Simbirizzi, che serve diverse località tra cui Cagliari, Quartu, Quartucciu, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Villasimius.

Durante i lavori, previsti dalle 9 alle 17, l'attività del potabilizzatore sarà sospesa, ma Abbanoa ha messo in atto un piano per garantire la continuità del servizio utilizzando le scorte d'acqua presenti nei serbatoi e attuando manovre di distribuzione efficiente nella rete. A Cagliari, il potabilizzatore di San Michele opererà a pieno regime durante questo periodo, mentre il potabilizzatore di Sestu potrà intervenire in caso di necessità.

Nel frattempo, a Sassari, il gestore idrico ha eseguito interventi di manutenzione sulla condotta in via Pala di Carru, all'incrocio con via Predda Niedda Strada 1 Bis, per risolvere una dispersione d'acqua. Questi lavori hanno comportato la sospensione temporanea dell'erogazione idrica dalle 11.30 alle 18.30 nel quartiere di Li Punti.