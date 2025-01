Jean-Marie Le Pen, il fondatore del Front National e leader dell'estrema destra francese per cinquant'anni, è morto all'età di 96 anni. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa definendolo un "eterno provocatore e pioniere dell'estrema destra europea" e un "tribuno senza pari".

Descritto come "come 'eterno provocatore e pioniere dell'estrema destra europea", "tribuno senza pari, ossessionato dall'immigrazione e dagli ebrei, patriarca ostacolato dai suoi", Le Pen è stato riconosciuto per "aver fatto emergere l'estrema destra francese dalla marginalità" durante la sua carriera politica che ha segnato la Quinta Repubblica.

Padre di Marine Le Pen, attuale leader del Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen potrebbe influenzare anche le elezioni del 2027. L'Eliseo ha commentato che Le Pen ha giocato un ruolo significativo nella vita pubblica francese, un ruolo che sarà valutato dalla storia.