Tragedia oggi a Genova, dove due sorelle di 32 e 35 anni sono cadute da una finestra al quarto piano di un edificio. Le due donne, di nazionalità albanese e residenti nello stesso stabile, sono precipitate nel cortile interno per motivi ancora sconosciuti. La più giovane è deceduta sul colpo, mentre l'altra è stata gravemente ferita e ricoverata all'ospedale. Sul luogo dell'incidente, insieme ai soccorritori del 118, sono intervenuti prontamente la Polizia e i Vigili del Fuoco.

È emerso che la finestra dalla quale sono cadute è di dimensioni ridotte, un dettaglio che potrebbe suggerire la possibilità di un gesto suicida, sia condiviso da entrambe le ragazze o compiuto da una sola, con l'altra che avrebbe cercato di salvarla e finendo per precipitare anch'essa. Secondo i resoconti di alcuni testimoni, la donna di 32 anni sarebbe stata la prima a cadere dalla finestra. I residenti nelle vicinanze hanno udito un rumore sordo e hanno immediatamente contattato le autorità.

Quando la polizia è intervenuta, i quattro figli della donna trentaduenne si trovavano in casa. Gli stessi bambini hanno aperto la porta alle forze dell'ordine poiché l'appartamento era chiuso dall'interno. La vittima era separata dal marito, il quale era stato precedentemente denunciato per maltrattamenti. Si è appreso che era stata fissata per il prossimo 10 gennaio un'udienza riguardante l'affidamento dei figli. L'indagine è stata affidata alla Squadra mobile, sotto la supervisione del pubblico ministero Luca Monteverde.