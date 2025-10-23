Alla vista della volante, hanno tentato una fuga spericolata in auto lungo la SS 130 ma, dopo un inseguimento, sono stati bloccati nel comune di Musei dalla Polizia di Stato di Stato, ha arrestato i due uomini a bordo del veicolo, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

L'accaduto nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre. Durante la corsa, è stato gettato dall'auto un involucro nero, recuperato successivamente dalla polizia e contenente 850 grammi di marijuana. Durante le perquisizioni nelle case dei due arrestati, sono state rinvenuti altri circa 150 grammi della stessa sostanza, bilance di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento.

I due uomini, rispettivamente di 35 e 33 anni, sono stati portati alla Casa Circondariale di Uta su disposizione del PM e sono a disposizione dell'A.G.