Da ormai circa una settimana, a Iglesias si cerca disperatamente Macchia, il cane bianco dolce e affettuoso che era solito accompagnare i pellegrini durante una tratta del cammino minerario di Santa Barbara.

Non avere alcuna notizia del cagnolino conosciuto da tutti, in particolare dagli abitanti del quartiere Monteponi, ha generato ansia e angoscia in tutta la città, in quanto Macchia, come afferma chi lo conosce bene, non sa tornare a casa da solo. Per questo, su Facebook sono state migliaia le condivisioni con la richiesta di aiuto per ritrovarlo. Chiunque lo vedesse, contatti i profili @macchia.jackie.monteponi e @cammino_minerario_santabarbara.

“Siamo tutti preoccupati per il nostro pellegrino preferito – è il disperato e dolcissimo appello sul profilo Facebook ‘Macchia Monteponi’- .Ed è proprio in questi momenti di ansia per tutti, e anche di un po' di tristezza per altri, che voglio ringraziare tutti voi”. L’appello è scritto come se a parlare fosse il cagnolino.

“Anche se ancora non mi avete trovato, vorrei esprimere la mia gratitudine a ognuno di voi, a quelli che sono i nostri occhi e a quelli che ci sostengono con le preghiere e le buone intenzioni. Grazie a tutti voi per il vostro aiuto. Ogni gesto, grande o piccolo, è prezioso e ci avvicina sempre di più a ritrovarmi”.

“Un abbraccio fortissimo a tutte le persone che si prendono cura degli animali liberi come me, a tutti quelli che cercano senza mai perdere la fede – prosegue l’appello - .Un immenso grazie a tutti coloro che hanno dedicato del tempo prezioso per cercare di trovarmi mettendo a disposizione tutte le loro destrezze. Siete un raggio di sole”.

“Se avete un momento, pregate per me e riflettete su come l'amore che proviamo per gli animali sia un ponte che unisce la nostra comunità. È un sentimento capace di creare legami profondi e di diffondere gioia. Solo l'amore puro ha una forza così grande. Sappiate che vi voglio bene.”. conclude.