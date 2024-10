È trascorso ormai quasi un mese dal giorno in cui di Macchia, l’adorabile e amichevole cagnolino bianco, non si hanno più notizie.

Le ricerche disperate del cane amico dei pellegrini, che era solito accompagnare le persone durante il cammino di Santa Barbara, sono proseguite quotidianamente a Iglesias, soprattutto nel quartiere Monteponi, ma senza esito. Neanche i droni termici, utilizzati per una settimana, hanno portato al ritrovamento del povero Macchia: ad aggiornare lo stato delle ricerche la pagina Facebook “Macchia Monteponi”, che pubblica i post in prima persona, come se a scrivere fosse proprio il cagnolino.

“Le ricerche con droni per ora non hanno portato nessun risultato perciò sono sospese, mentre il team si riorganizza – è uno degli ultimi post –. Ci concentriamo sull'ipotesi che qualcuno mi abbia portato via con sé o che sia perso e qualcuno mi potesse individuare da qualche parte. Speriamo che i nostri appelli raggiungano il maggior numero di persone possibile. Vi terremo aggiornati su ogni novità”.



La pagina informa che ci sono state quasi 10mila condivisioni degli appelli di aiuto e ringrazia i volontari e chi ha donato una piccola somma per consentire l’utilizzo dei droni, offrendo una ricompensa a chi riporterà Macchia a casa, “Grazie alle vostre donazioni, il team ha potuto offrire un alloggio ai volontari della Protezione Civile per tutta la durata delle ricerche effettuate. Ci sono circa 500 euro di fondi residui che destineremo come ricompensa a chiunque mi riporta vivo a casa… In caso non arrivi a buon fine, la somma verrà devoluta come donazione che sarà comunicata in seguito. Grazie di cuore davvero a tutti voi per il vostro sostegno”.



“Post Scriptum: Data la complessità della ricerca e il tempo limitato, la stanchezza e il sovraccarico per tutti i tipi di messaggi, segnalazioni, richieste e incluso "cose che voi umani non avete mai visto" i volontari invitano tutti gli amici che mi amano a continuare anche di propria iniziativa a fare quello che è possibile e che ritengano giusto. A tutte le persone che ancora ci contattano per fare delle donazioni ringraziamo di cuore, ma non sono più necessarie al momento. Ci sono tante altre iniziative che hanno bisogno di sostegno quindi vi invitiamo ad aiutare ad altri amici pelosi che hanno bisogno del nostro aiuto”, conclude il post di “Macchia Monteponi”.