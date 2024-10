Le ricerche di Macchia, il cane bianco dolce e affettuoso che era solito accompagnare i pellegrini durante una tratta del cammino minerario di Santa Barbara, proseguono senza sosta da oltre 10 giorni a Iglesias e dintorni.

La preoccupazione cresce ogni giorno di più, ma la speranza di ritrovare in buona salute il cagnolino conosciuto da tutti, in particolare dagli abitanti del quartiere Monteponi, rimane viva in tutti coloro che lo amano e nei grandi cuori colmi di generosità delle persone che si stanno dando da fare per trovarlo.

Sui social crescono di giorno in giorno le condivisioni con la richiesta di aiuto per cercare l’amico a quattro zampe, e gli aggiornamenti senza ancora purtroppo alcuna buona notizia vengono pubblicati quotidianamente dalle pagine Facebook @macchia.jackie.monteponi e @cammino_minerario_santabarbara.

Oggi, mercoledì 9 ottobre, è stato annunciato che entreranno in campo i droni termici, ma servirà l’aiuto dell’intera comunità per sostenere i costi. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto, venerdì mattina arriveranno i ragazzi con i droni termici e ci saranno delle spese da sostenere, tra cui un alloggio per due minimo due giorni (ci servirebbe anche l'alloggio, quindi ci rivolgiamo anche a tutti gli amici che hanno a disposizione una stanza in un Bed and breakfast), le spese benzina per scendere e risalire da Olbia, le spese del lavoro che andranno ad effettuare (a offerta) – è il post sulla pagina Facebook - Nel caso avanzino dei soldi verranno investiti (se necessario) per i cani da ricerca e/o ricompensa per chi riporta a casa Macchia. Tutte le spese verranno pubblicate”.

“Chiunque volesse partecipare, attraverso piccole offerte, può farlo tramite ricarica Postepay (che verrà chiusa appena sarà raggiunto l’importo utile, che non sappiamo ancora quale sarà) intestata a Cristina Masala, Iban 4023 6010 4071 6011. Vi ringraziamo di cuore con la speranza di ritrovare il nostro amato amico pellegrino, nonché quel maledetto cagnaccio”, conclude in modo scherzoso, per sdrammatizzare nonostante l’angoscia, il post su Facebook.