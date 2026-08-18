Un massiccio dispositivo di sicurezza e prevenzione per arginare l'ondata di illegalità e garantire la tutela dell'ordine pubblico nei giorni di massimo afflusso turistico lungo la costa nord-orientale dell'Isola. Si è conclusa con un bilancio complessivo di 27 persone denunciate l'operazione straordinaria "Ferragosto Sicuro" condotta dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola, impegnati ininterrottamente giorno e notte nei principali centri della movida estiva, con verifiche capillari da San Teodoro a Budoni, fino a Dorgali e ai comuni dell'entroterra.

Tra i molteplici interventi messi a segno dai militari dell'Arma spicca un episodio singolare quanto grave avvenuto nei pressi della discoteca "Ambra Night" a San Teodoro. Un uomo a bordo di un’Audi Q3 munita di lampeggiante blu sul cruscotto ha tentato di accreditarsi davanti al personale della sicurezza del locale come un carabiniere impegnato in un controllo ufficiale, esibendo perfino una placca di servizio. Il goffo tentativo di impersonare un militare è crollato all'arrivo dei veri Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che lo hanno bloccato e perquisito, scoprendo e sequestrando la placca contraffatta e il dispositivo luminoso. La successiva ispezione ha svelato il vero scopo della messinscena: l'uomo nascondeva infatti 59 grammi di hashish destinati allo spaccio, rimediando un'immediata denuncia.

Priorità assoluta è stata riservata alla sicurezza sulle strade, con oltre venti patenti ritirate e ben 15 conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. In diversi casi i valori dell'etilometro hanno fatto segnare tassi da brivido, toccando vertici di 3,72 g/l, 2,42 g/l e 2,41 g/l. Tra gli automobilisti fermati, un uomo con tasso di 1,47 g/l è stato denunciato anche per aver sradicato e rubato come "souvenir" un cartello stradale lungo la Statale 125, mentre altri sono stati perseguiti per resistenza, oltraggio e rifiuto di farsi identificare dopo aver spintonato i militari.

Il controllo del territorio ha portato inoltre alla denuncia di un uomo a San Teodoro sorpreso a cedere una dose di hashish a un ragazzino di soli 13 anni, con cinque giovani segnalati in Prefettura come assuntori, e al fermo di due persone per il furto di borse firmate in via del Tirreno, subito riconsegnate al negoziante. Infine, i controlli specialistici svolti a Dorgali con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Nuoro hanno portato alla denuncia di due titolari per impianti di videosorveglianza abusivi e impiego di lavoratori in nero, con sanzioni superiori a 4.700 euro.