Per queste feste di Natale, Sant’Antioco propone un ricco programma musicale durante il “Villaggio di Natale”, che si svolgerà dal 23 al 30 dicembre, offrendo divertimento e intrattenimento per residenti e turisti.

L'appuntamento è triplo ed è iniziato lunedì 23 dicembre alle 18:00 in Piazza Ferralasco con la performance di Giorgio Vanni, noto artista, cantante e musicista, celebre per le sigle dei cartoni animati come Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan e molti altri che hanno segnato l'infanzia di molte persone a partire dagli anni '90. Giorgio ripropone molte di queste sigle durante i suoi spettacoli dal vivo e attualmente presta la sua voce anche per spot pubblicitari, come quelli delle famose macchinine Hot Wheels.

L'evento proseguirà domenica 29 dicembre alle 18:00, sempre in Piazza Ferralasco, con la presenza di DJ Jad&Wlady, membri degli Articolo 31. Sul palco, i due artisti faranno ballare e cantare il pubblico presente. Wlady, rinomato dj e producer internazionale, ha collaborato con il gruppo hip hop Articolo 31 e nel 2014 ha lavorato con J-Ax per la realizzazione dell'album “Il bello d’esser brutti”. DJ Jad, insieme agli Articolo 31, è stato uno dei precursori nell'ambito del rap italiano. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo album da solista, intitolato Milano-New York, realizzato a New York con la partecipazione di artisti quali Keith Murray, Buckshot, Tony Touch e altri grandi nomi dell'Hip Hop newyorkese e mondiale. Entrambi gli artisti hanno ricevuto riconoscimenti e premi prestigiosi nel corso della loro carriera musicale.

In chiusura dell'anno, il 30 dicembre alle 18:00, i Tazenda, celebre gruppo musicale sardo composto da Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite, si esibiranno in Piazza Ferralasco. Da oltre trent'anni, la band calcia i palcoscenici più prestigiosi e vanta una serie di successi che hanno fatto la storia della musica italiana, frutto di collaborazioni, incontri e idee innovative. Attualmente, i Tazenda sono in tournée con il Tour Murales 2024.

Questo trittico di eventi organizzato dalla R&G Music fa parte del variegato programma del Villaggio di Natale, sostenuto dal Comune di Sant'Antioco e dalla Regione Autonoma della Sardegna. I concerti sono aperti al pubblico gratuitamente. Comunicato stampa R&G Music.