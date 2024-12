Un uomo di 32 anni, Georg Pfaffenroth, cittadino tedesco residente in Svizzera, è morto sul colpo dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio nel quartiere Sant'Elia a Cagliari.

Secondo le prime informazioni, Pfaffenroth si era arrampicato sulla grondaia del palazzo per raggiungere la casa della sua fidanzata cagliaritana.

La tragedia si è verificata in un edificio situato al numero 6 di via Schiavazzi, nel quartiere periferico di Sant'Elia. La giovane donna, compagna del trentaduenne tedesco, risiede al sesto piano dell'edificio.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, i due avrebbero avuto una discussione e la donna avrebbe deciso di cacciare di casa il suo fidanzato. Tuttavia, lui non si è arreso e avrebbe tentato di risolvere la situazione. Per rientrare nell'appartamento, si è arrampicato sul cornicione del palazzo. Purtroppo, non è riuscito a raggiungere il sesto piano e è caduto dal quarto piano, presumibilmente a causa della perdita di equilibrio o di un malore.

Il 118 e i carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione di San Bartolomeo sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini sull'accaduto.