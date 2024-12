Per garantire un Capodanno sicuro, con attenzione anche agli animali domestici, i sindaci di Sassari, Olbia e Quartu Sant'Elena hanno emesso ordinanze mirate a preservare l'ordine pubblico e prevenire atti vandalici o disturbi alla quiete pubblica.

Tra le disposizioni, il divieto di utilizzo di botti, petardi e fuochi d'artificio, nonché la vendita e il consumo di bevande in bottiglie di vetro o lattine. A Olbia è stato vietato anche l'uso della plastica e dei contenitori tetra brik, mentre a Sassari è stato stabilito il limite di emissioni sonore e l'orientamento delle casse acustiche degli impianti di amplificazione. A Quartu, i proprietari di animali domestici sono stati invitati a rispettare specifiche misure preventive per proteggere i loro amici a quattro zampe.

A differenza delle altre città, a Cagliari non è stata emessa alcuna ordinanza in quanto il sindaco ha sottolineato l'importanza del rispetto delle regole già esistenti riguardanti botti e fuochi d'artificio, invitando la popolazione a festeggiare in modo responsabile e a evitare situazioni di pericolo per le persone e gli animali.