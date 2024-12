San Silvestro e il Capodanno saranno caratterizzati da un clima soleggiato, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, ci aspetta "una lunga fase di bel tempo tra il 2024 e il 2025". Tuttavia, al Nord si prevede nebbia, soprattutto nella Pianura Padana, mentre la prima perturbazione del nuovo anno è attesa per giovedì 2 gennaio.

Le temperature massime saranno piacevoli, soprattutto in Sardegna e Sicilia, con picchi di 19 gradi a Cagliari, Catania e Siracusa, seguiti da 18 gradi nelle altre regioni meridionali e in Liguria. Anche a Roma e nei fondi valle alpini si prevedono temperature superiori ai 15 gradi. Nelle prime ore del mattino, al Centro-Nord sono attese temperature più rigide, con possibili gelate soprattutto nella Pianura Padana. Tra il 30 e il 31 dicembre, si prevedono nebbie sempre più dense che potrebbero ridurre notevolmente la visibilità a causa della calma e della stabilità atmosferica.

Lungo le coste tirreniche e in Liguria sono previste nebbie e piogge leggere. La prima perturbazione del 2025, proveniente dal Nord Africa, potrebbe portare piogge il 2 gennaio, soprattutto tra Sardegna e Sicilia. Nei giorni successivi, potrebbe verificarsi un peggioramento del tempo sulla penisola, sebbene con una migliore visibilità nella Pianura Padana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per sabato 28 dicembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con possibili temporanei passaggi di nubi alte, gelate estese nelle ore più fredde, nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore occidentale; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime senza variazioni di rilievo; venti deboli di direzione variabile; mari poco mossi o mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per domenica 29 dicembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Gelate estese nelle ore più fredde, nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore occidentale; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime senza variazioni di rilievo; venti deboli di direzione variabile; mari poco mossi o mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti; le temperature saranno stazionarie o in lieve calo; possibili locali gelate e nebbie o foschie mattutine; i venti soffieranno deboli in prevalenza di direzione variabile; i mari saranno generalmente poco mossi.

Cap d'Any a l'Alguer: ad Alghero un mese di eventi musica e divertimento per vivere l’atmosfera del Natale