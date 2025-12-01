Via alla manutenzione straordinaria di via Papa Giovanni XXIII e di via Don Sturzo, a Sassari. Il settore Infrastrutture per la mobilità e Traffico ha programmato per questi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, l’avvio delle attività di cantiere sul primo dei due viadotti, quello che collega il quartiere di Latte Dolce con viale Porto Torres. A seguire saranno eseguite le stesse attività propedeutiche all’intervento sul cosiddetto ponte nuovo, che dal quartiere Prunizzedda conduce a quello di Monte Rosello. Il grosso dell’intervento consisterà in entrambi i casi nella manutenzione straordinaria delle armature in calcestruzzo.

"L’operazione, il cui costo totale di 140 mila euro è interamente finanziato dal Comune con fondi propri, sarà portata a compimento entro il mese di febbraio del 2026", si legge nella nota. Per favorire i lavori in via Papa Giovanni XXIII e garantire la massima sicurezza di chi li dovrà eseguire, pur limitando al minimo i disagi per il traffico veicolare e pedonale, in questa prima fase sarà necessario ridurre la carreggiata attraverso il restringimento della corsia che percorre il viadotto dalla rotatoria di via Cilea in direzione di viale Porto Torres. Contestualmente il traffico dei pedoni sarà consentito solo sull’altro senso di marcia.

"Questa amministrazione sta compiendo un notevole sforzo per consentire di mettere in sicurezza e migliorare la qualità di una rete viaria molto estesa e caratterizzata da notevoli criticità", rimarca il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. "Gli interventi già programmati, per i quali ci sono già le dovute coperture finanziarie, sono tanti", sottolinea invece l’assessore alle Infrastrutture per la mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu. "Tuttavia per mettere in sicurezza le strade e per renderle fruibili – aggiunge Rizzu – siamo impegnati in un confronto costante con la Regione al fine di reperire ulteriori risorse".