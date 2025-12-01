Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori lungo l’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria, mettendo a segno un colpo che, secondo le prime stime, avrebbe fruttato circa due milioni di euro. L’azione, pianificata nei dettagli, si è consumata all’interno di una galleria situata tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, in direzione nord, dove il mezzo blindato è stato bloccato e sorpreso dai rapinatori.

Per isolare la zona e impedire qualsiasi via di fuga, i malviventi avevano predisposto un vero e proprio sbarramento: due automobili incendiate collocate sulla carreggiata e una distesa di chiodi sull’asfalto, elementi che hanno paralizzato completamente il traffico e reso impossibile l’intervento immediato di altri veicoli. Durante l’assalto sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, ma nessuno degli occupanti del portavalori è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre le pattuglie della polizia hanno avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica del colpo e individuare gli autori della rapina. L’episodio ha provocato pesanti disagi alla circolazione e ha riacceso l’allarme sul fronte dei colpi paramilitari ai convogli blindati nel Sud Italia.