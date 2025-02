Nella serata di ieri, intorno alle 22:30, un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto in mare nel Tirreno centrale, di fronte alla Gallura, a una profondità di 10 km. L'evento sismico è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv a Roma.

Nonostante l'intensità, il terremoto non è stato percepito lungo le coste della Sardegna per via della distanza dalla zona costiera. La città più prossima all'epicentro, Olbia, si trova a 62 km di distanza.

Come risaputo, trattasi di un fenomeno piuttosto insolito per la Sardegna, visto che l'isola raramente è coinvolta da attività sismiche significative. Tuttavia, non è la prima volta che si verifica un terremoto in quella zona; infatti, nel luglio del 2023 è stato registrato un evento sismico di magnitudo 2.6.

Lo scorso anno, la regione ha riscontrato altri due terremoti in mare: uno di magnitudo 2.4 nel mese di agosto, ma più vicino alla Corsica, e un altro di magnitudo 3.3, il 30 settembre al largo di Siniscola.

Ecco i dati riportati sul sito dalla Sala Sismica INGV-Roma:

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Tirreno Centrale (MARE), il

02-02-2025 21:28:42 (UTC) 13 ore, 44 minuti fa

02-02-2025 22:28:42 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0470, 10.2240 ad una profondità di 10 km.

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.