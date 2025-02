Torrenti straripati, allagamenti, frane e trombe d'aria: il maltempo ha messo in ginocchio diversi comuni della Sicilia orientale, in particolare Messina e Catania. Disagi anche nelle isole minori dell'arcipelago delle Eolie e nei paesi del versante sud-est dell'Etna.

Nella frazione di Zafferia, il torrente ingrossato è straripato trascinandosi anche alcune auto. Soccorse quattro persone che erano rimaste bloccate nei veicoli in un sottopassaggio sommerso dall'acqua. L'esondazione ha tagliato in due la comunità e ci sono diverse famiglie isolate.

A Furci Siculo, nella zona jonica, il sindaco Matteo Francilia e l'assessore Agatino Pistone, hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura in un sottopasso allagato, lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare.

Una violenta grandinata ha invece interessato il Catanese: in particolare sulle strade di San Giovanni La Punta ha creato dei blocchi di ghiaccio, coprendo interi tratti. Diverse auto sono rimaste bloccate nei cumuli di ghiaccio, le persone a bordo sono state soccorse e salvate dai Vigili del fuoco.

"La Regione sta monitorando con la massima attenzione l’emergenza dovuta al maltempo in corso nella Sicilia orientale. Sono in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile e con il sindaco di Messina per coordinare gli interventi e garantire assistenza immediata alla popolazione colpita. Al momento la situazione sembra sotto controllo", ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

"Ringrazio i vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e tutti i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. La Protezione civile mi segnale comportamenti, purtroppo poco cauti, di alcuni cittadini che nonostante l'allerta in corso hanno lasciato parcheggiate diverse autovetture ai margini dei torrenti a rischio. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione e ad adottare ogni misura necessaria per tutelare i cittadini e ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza nei territori colpiti" ha aggiunto Schifani.