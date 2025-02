Sono diversi gli interventi delle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro effettuati nel corso della notte per via del maltempo.

In particolare si sono verificati diversi smottamenti e voragini nelle strade del Nuorese dovute alle forti precipitazioni.

Da segnalare la chiusura in via preventiva della strada “Predu Vithi”, ex 389, che da Nuoro porta a Mamoiada.

Previsioni in Sardegna per lunedì 3 febbraio 2025 (Arpas Sardegna)

Cielo molto nuvoloso; precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale e meridionale. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire dal settore occidentale. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sino a forti da Nord-Est sulla costa della Gallura nella prima parte della giornata. Attenuazione della ventilazione con tendenza alla variabilità dalla tarda serata. Mari: molto mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per martedì 4 febbraio 2025

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento sul settore orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli in prevalenza di direzione variabile.

Mari: mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cielo generalmente poco nuvoloso, con addensamenti pù consistenti durante giovedì. Le temperature tenderanno a diminuire in entrambi i valori mercoledì e rimarranno stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno deboli in prevalenza di direzione variabile. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione.