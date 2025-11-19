L'appuntamento è per venerdì 5 dicembre 2025 con la "Walk for the Cure", l’iniziativa promossa dall’Avis Comunale di Uri con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Komen Italia e Mater Olbia Hospital, nell’ambito del progetto Mater & Komen.

Una giornata che unisce informazione, sensibilizzazione e solidarietà sul tema della prevenzione del tumore al seno, patologia che continua a rappresentare una delle principali sfide per la salute femminile.

Il programma

Le attività inizieranno alle 17:00 presso il Comune di Uri, in via Sassari 99, con l’accoglienza dei partecipanti e la consegna della maglietta realizzata per l’iniziativa. La partecipazione prevede una donazione di 10 euro, il cui ricavato sarà destinato ai progetti di Komen Italia dedicati alla prevenzione, cura e ricerca, che verranno sviluppati nel nord Sardegna in collaborazione con il Mater Olbia Hospital.

Alle 17:30 la sala consiliare ospiterà un incontro informativo sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, a cura di medici e specialisti di Komen Italia. Previsto l’intervento della dottoressa Gianna Filia, che approfondirà strumenti e buone pratiche utili alla diagnosi precoce.

Alle 18:30 partirà la camminata solidale con destinazione Piazza Alisa, dove alle 19:00 è previsto un rinfresco organizzato nell’area Caritas.

Screening gratuiti

L’iniziativa prevede inoltre la disponibilità di 20 mammografie gratuite, che verranno effettuate sabato 13 dicembre al Mater Olbia Hospital. Le prenotazioni sono aperte presso la sede Avis di Uri, in via Sassari 28.