L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha annunciato che martedì 7 ottobre sarà eseguita una manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2, per circa 17 ore. L’intervento interesserà i potabilizzatori di Truncu Reale, Castelsardo e Monte Agnese, che riforniscono Sassari, Porto Torres, Stintino, Tergu e Alghero. Abbanoa avverte che si prevedono riduzioni di fornitura in parte compensate da altre fonti d’acqua garantite da Enas.

«Per limitare le chiusure – spiega Abbanoa – verranno eseguiti interventi sulle reti cittadine di Sassari, tra cui l’efficientamento delle condotte Monte Oro-Ponte Rosello e Truncu Reale-Porto Torres, l’attivazione della nuova rete di via Lenci a Li Punti e l’installazione di nuove apparecchiature in via Oriani e via Principessa Jolanda». È stato approntato un piano di distribuzione basato sulle scorte nei serbatoi e sull’approvvigionamento alternativo, per garantire un rapido ripristino dei livelli d’acqua.

A Sassari, l’erogazione sarà sospesa nei quartieri serviti dal serbatoio di Truncu Reale (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna) dalle 8.30 alle 19.30; alcune zone collegate a Monte Fiocca resteranno attive, eccetto Li Punti. Nelle altre aree cittadine sono previste chiusure notturne per garantire scorte sufficienti.

Interruzioni e servizi sostitutivi con cisterne saranno attivati anche a Porto Torres, Stintino, Alghero, Castelsardo e Tergu. Gli orari variano da zona a zona, con erogazione garantita parzialmente da pozzi locali e interventi programmati per minimizzare i disagi.