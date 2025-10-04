Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, interviene sull’allarme lanciato dal commissario dell’Asl di Cagliari, Aldo Atzori, riguardo al rischio chiusura del Santissima Trinità e della Cittadella della Salute per motivi di sicurezza.

«Bene ha fatto il Dott. Atzori a segnalare la situazione – afferma Piga – ma sorprende che dopo 18 mesi di legislatura non sia stato fatto nulla, dopotutto erano problemi ben noti».

L’esponente di FdI punta il dito contro la presidente della Regione Alessandra Todde: «La Todde sapeva, ma ha perso tempo con il poltronificio sanità, basti pensare che appena insediata ha cancellato la delibera del centrodestra sullo studio di fattibilità dei nuovi ospedali. Va bene cancellare una delibera fatta dal cdx perché si vuole fare qualcosa di diverso, ma cancellarla per non fare nulla, sottovalutando le criticità, è stata una decisione irresponsabile e pressapochista di cui oggi ne paghiamo il prezzo».

Piga ricorda anche le sollecitazioni rimaste senza risposta: «A febbraio 2025, l’allora DG dell’Asl 8, Marcello Tidore, aveva avvertito la Giunta Todde sulla necessità di programmare lavori urgenti per la messa in sicurezza del Santissima Trinità, appelli che furono inascoltati perché si stava perdendo tempo con la leggina di commissariamento delle Asl per ipotecare poltrone piuttosto che alla salute dei sardi».

Il consigliere conclude con un attacco diretto all’esecutivo regionale: «Dopo un anno e mezzo di legislatura i problemi ereditati stanno peggiorando e ai vecchi se ne stanno aggiungendo di nuovi. Nessuno pretende bacchette magiche, ma scaricabarile e perdite di tempo non sono più giustificabili né tollerabili».