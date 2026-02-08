Una nuova ondata di maltempo sta per investire la Sardegna. Dopo il ciclone Harry che ha causato pesanti danni alla viabilità, alle campagne e lungo le coste del settore centro-orientale dell'Isola, la Prociv regionale ha diramato una nuova allerta meteo.

ALLERTA FINO A LUNEDÌ

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla valida a partire dalle 14 di oggi, 8 febbraio, sino alle 15 di lunedì 9 febbraio per rischio idraulico e idrogeologico.

Le zone interessate sono Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Le autorità invitano i cittadini a "restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Inoltre, non attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi".

LE CONSEGUENZE DEL CICLONE HARRY

Il ciclone Harry, che ha colpito duramente Sicilia, Sardegna e Calabria a gennaio, ha provocato danni per decine di milioni di euro a infrastrutture e produzioni agricole. In Sardegna era emerso un quadro di devastazioni diffuse, in particolare nei versanti meridionali ed orientali dell’isola, con coltivazioni compromesse e numerose strade danneggiate.

La Giunta regionale aveva deliberato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi nei territori della Sardegna orientale e meridionale colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici tra il 19 e il 21 gennaio. La Regione aveva poi disposto la messa a disposizione delle prime risorse finanziarie regionali per fronteggiare le necessità più urgenti. In particolare l’utilizzo di 5,5 milioni di euro destinati a sostenere gli interventi di messa in sicurezza del territorio e il primo ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali.