I prossimi 13 e 14 febbraio si svolgerà a Tempio Pausania, presso l'Istituto Euromediterraneo, e nella sala Conferenze "Lo Quarter" di Alghero, un seminario dal titolo "Dipendenze giovanili", rivolto agli studenti delle scuole superiori locali e incentrato sull'uso di sostanze stupefacenti.

Il seminario vedrà la partecipazione come relatori del Dirigente Generale della Polizia di Stato dott. Antonio Pignataro, ex Direttore del Servizio Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, del Dott. Gian Mario Fois, psichiatra e Dirigente Medico della Polizia di Stato in pensione, e di don Antonio Coluccia, conosciuto per il suo impegno contro le dipendenze e il disagio giovanile.

Don Coluccia offrirà una testimonianza significativa della sua esperienza sul campo, sensibilizzando e informando i giovani sulle conseguenze e dipendenze legate all'uso di droghe. Il Questore della Provincia di Sassari dott. Filiberto Mastrapasqua sarà presente alle iniziative.