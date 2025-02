Sono state avviate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, insieme a ulteriori 24 Allievi Marescialli con attestato di bilinguismo. I candidati interessati possono presentare la propria domanda tramite il sito www.carabinieri.it entro l'8 marzo, seguendo le istruzioni specifiche e affrontando le varie prove previste dal bando, che includono test scritti, prove di composizione italiana, verifica dell'efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, e infine un colloquio orale.

Decidere di entrare nell'Arma dei Carabinieri significa diventare parte di un'istituzione con una lunga storia e valori profondi al servizio della comunità, attraverso numerosi comandi distribuiti in tutto il Paese, tra cui le Stazioni Carabinieri, punti di riferimento essenziali per la sicurezza e la legalità a beneficio dei cittadini.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso di un diploma o con la possibilità di ottenerlo entro l'anno scolastico 2024/2025, che abbiano compiuto almeno 17 anni e non superato i 26 anni al momento della scadenza delle domande. I vincitori del concorso, ammessi al 15° Corso Triennale Allievi Marescialli, parteciperanno a un programma formativo triennale che include corsi militari e universitari con focus su tematiche giuridico-amministrative presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, culminando con il conseguimento di una laurea di primo livello in "Scienze Giuridiche della Sicurezza". Al termine degli studi, i giovani Marescialli assumeranno ruoli di responsabilità all'interno delle varie strutture dell'Arma dei Carabinieri, diventando punti di riferimento fondamentali per la collettività.