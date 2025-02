Un 40enne originario del Marocco è stato fermato dai carabinieri a Roncoferraro, in provincia di Mantova, con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della sua ex compagna, una donna di 38 anni madre di due figli.

La vittima, che come riporta TgCom 24 aveva precedentemente aveva denunciato l'uomo per stalking, è stata ferita gravemente alla testa con diverse martellate. Un coraggioso corriere ha soccorso la donna dopo averla vista chiedere aiuto dalla finestra di casa, chiamando immediatamente un'ambulanza.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di ricostruire i movimenti dell'aggressore grazie alle telecamere e ai sistemi di sorveglianza presenti nella zona. Testimoni hanno confermato di aver visto l'uomo allontanarsi dall'abitazione della vittima, contribuendo così a incriminarlo.

L'uomo, già noto alle autorità per precedenti legati a maltrattamenti e lesioni personali, era stato denunciato dalla donna per stalking in passato. Dopo essere stato trovato nella sua abitazione a Mantova, l'uomo è stato dichiarato in stato di fermo per tentato omicidio aggravato. La sua casa è stata posta sotto sequestro e sono state rinvenute tracce di sangue al suo interno.

La vittima, ancora ricoverata in ospedale, ha raccontato agli inquirenti di essere stata attaccata dall'ex compagno prima di essere sedata per un intervento neurologico urgente.