Questa mattina ad Alghero, un'anziana è stata vittima di un incidente in cui è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente ha avuto luogo in va Brigata Sassari, all'angolo con via Marconi, poco dopo le 11.

La polizia locale ha condotto accertamenti e ascoltato testimoni per ricostruire l'accaduto. Una macchina si era gentilmente fermata per far attraversare la donna anziana, ma uno scooter con due occupanti ha sorpassato l'auto investendo la vittima che è caduta e ha battuto la testa.

Secondo quanta appreso, lo scooter si è dato immediatamente alla fuga. La donna è stata prontamente soccorsa dal servizio medico d'urgenza 118 e trasportata all'ospedale civile, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni di salute, fortunatamente era cosciente al momento del trasporto.