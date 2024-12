“Aumentano i voli in continuità territoriale tra l’aeroporto di Alghero e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con orari molto più comodi per i passeggeri sardi”. Lo annuncia l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, dopo l’incontro in videoconferenza svoltosi, oggi, con Ita Airways, vettore che si era aggiudicato il collegamento con onere di servizio pubblico (OSP).

NUOVI VOLI E CAMBIO DI ORARI

Su entrambe le tratte Ita Airways ha aggiunto una coppia di voli che diventano ora strutturali.

Alghero - Milano Linate

Il primo volo dal Riviera del Corallo verso Milano Linate partirà alle ore 7.00 e non più alle 8.55, accogliendo pienamente le istanze manifestate dal territorio per la necessità di un volo che consentisse ai cittadini sardi di raggiungere il capoluogo lombardo la mattina presto e avere così più tempo a disposizione per assolvere a questioni sanitarie, lavorative o di studio. Slitta decisamente in avanti anche il ritorno con partenza prevista alle 22.00.

Lo schema complessivo è il seguente:

AHO-LIN: 7.00, 9.15, 19.45;

LIN-AHO: 7.20, 17.50, 22.00

I nuovi orari per questa tratta saranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

Alghero - Roma Fiumicino

Il collegamento con la Capitale si arricchisce di una coppia di voli nel primo pomeriggio, fascia al momento scoperta. Il nuovo volo pomeridiano dal Riviera del Corallo al Leonardo da Vinci partirà alle 15.20, lungo la direttrice opposta alle 13.30.

Lo schema complessivo è il seguente:

AHO-FCO: 7.00, 11.30, 15.20, 19.20;

FCO-AHO: 9.00, 13.30, 17.30, 21.35.

I nuovi orari per questa tratta saranno in vigore dal 20 dicembre 2024.

Il cambio degli orari e l’aggiunta di nuovi voli su base strutturale, fa sapere Manca, è frutto degli sforzi portati avanti in queste settimane da parte dell’assessorato dei trasporti per migliorare il Decreto ministeriale in essere, attraverso la concertazione con Enac e Ministero dei trasporti e il costante dialogo con le compagnie aeree. Nei giorni scorsi infatti la Regione aveva annunciato un importante rafforzamento dei servizi di continuità territoriale aerea reso possibile grazie ad uno studio dettagliato sui livelli di domanda che l'assessorato aveva trasmesso e illustrato al Ministero dei trasporti e all'Enac. Lo studio ha dimostrato un'importante crescita dei livelli di domanda attuali rispetto ai livelli di riferimento considerati dal D.M 466/2021 che sta alla base del dimensionamento dei servizi minimi. Questo studio ha reso possibile aggiungere nuovi voli in maniera strutturale, e quindi non a discrezione dei vettori, su tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, comprese quelle di Alghero, che necessitavano di un cambio degli orari di partenza per venire incontro alle esigenze dei cittadini sardi.

“Quello che abbiamo raggiunto - ha commentato l’assessora - è un risultato molto importante e per nulla scontato. In particolar modo la genesi della continuità territoriale aerea dei voli da e per Alghero di quest’ultimo bando è stata complessa e piena di ostacoli, la maggior parte dei quali generati da un Decreto Ministeriale fortemente sottodimensionato, sia in termini di risorse economiche a disposizione, sia di dimensionamento (problema quest’ultimo comune a tutti i collegamenti). Ci siamo quindi armati di pazienza e abbiamo pubblicato un nuovo bando solo per Alghero con molte più risorse, riuscendo quindi ad assegnare i collegamenti a Ita Airways".

"Inoltre - ha precisato Manca - ci siamo occupati di migliorare il Decreto ministeriale, consentendo l’aggiunta di nuovi voli strutturali su tutti i collegamenti e la modifica degli orari concordata in queste ultime ore con il vettore. Chiediamo ai cittadini pochissime settimane di pazienza, necessarie alla compagnia per mettere a punto tutti i nuovi collegamenti, poi anche Alghero sarà finalmente collegata con la Penisola attraverso orari più congeniali alle necessità dei cittadini. Infine - ha concluso - ringrazio tutta la struttura dell’assessorato dei trasporti per aver lavorato assiduamente all’ottenimento di questi risultati che ripeto, sono tutt’altro che scontati vista la situazione di partenza”.