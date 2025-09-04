Un grave incidente si è verificato lungo la statale 125 Var “Orientale Sarda”, all’altezza della bretella con la 554 Bis, nel territorio di Quartu Sant’Elena. Il bilancio parla di sette persone ferite in codice rosso e del tratto di strada chiuso al traffico, con conseguenti lunghe code.

Secondo una prima ricostruzione, due auto che viaggiavano nella stessa direzione si sono tamponate per cause ancora da chiarire. All’interno dei veicoli si trovavano uomini e donne appartenenti a due nuclei familiari, tutti maggiorenni. I feriti, che hanno riportato fratture e contusioni, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali cittadini: tre al Brotzu, due al Policlinico e due al Santissima Trinità.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Quartu, che si sta occupando dei rilievi. Al lavoro anche il personale dell’Anas, che ha disposto temporaneamente la chiusura del tratto interessato.