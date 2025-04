Francesca Masala, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, ha proposto un emendamento alla Finanziaria 2025 attualmente in discussione al Consiglio regionale, il quale prevede l'assegnazione di un milione di euro all’Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari per migliorare, mantenere e aggiornare le attrezzature e gli strumenti sanitari dell’infermeria della Casa circondariale di Sassari-Bancali “Giovanni Bacchiddu”, come dichiarato dalla stessa Masala.

"Per garantire il diritto alla salute anche in ambito penitenziario, nel rispetto della dignità delle persone detenute e del lavoro del personale sanitario e penitenziario - ha affermato la consigliera - è necessario un intervento concreto. Il carcere non può essere un luogo di sospensione dei diritti, ma uno spazio in cui lo Stato continua a garantire tutela, cura e assistenza".

“Rafforzare l’infermeria significa investire nella sicurezza, nella professionalità degli operatori sanitari e nella salute pubblica nel suo complesso – ha aggiunto Masala - L’Azienda sanitaria potrà intervenire sulle criticità strutturali e tecnologiche, migliorando la qualità dei servizi offerti e assicurando condizioni più adeguate per la presa in carico sanitaria dei detenuti. Un'infermeria più efficiente e funzionale contribuirà anche a ridurre i costi derivanti dagli spostamenti verso altre strutture sanitarie esterne e le attese dovute alle lunghe liste d’attesa. L’intervento punta anche all’umanizzazione degli ambienti per renderli più accoglienti, funzionali e rispettosi della dignità di chi vi lavora e di chi vi è detenuto”.

“La qualità degli spazi incide direttamente sulla qualità delle cure e sul benessere psicofisico delle persone. È una misura di civiltà, oltre che di efficienza del sistema, e rappresenta un primo passo verso un più ampio progetto di rafforzamento della sanità penitenziaria in Sardegna", ha concluso l'esponente di FdI.